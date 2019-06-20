احتجاجات سكان “برادعة” ضد انقطاع الكهرباء.. المحكمة تقول كلمتها الأخيرة -فيديو

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، اليوم الخميس، بالحكم ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة ألف درهم لمعتقلي كريان البرادعة المتابعين في حالة سراح، بتهمة الاحتجاج والتحريض في قضية انقطاع الكهرباء.

عادل بن الصغير، أحد المتابعين في الملف، قال في حديث مع “اليوم24″، إن الحكم الذي صدر قبل ساعتين يظل حكما جائرا رغم الحكم بالبراءة من تهمتي التحريض والاحتجاج، والمتابعة من أجل تهمة اختلاس قوى الكهرباء.

وشدد المتحدث، أنهم كانوا يتمنون البراءة من كل التهم، خاصة أن تم اعتقالهم لمدة 15 أشهر، والمحاكمة ظلت مراطونية، والاحتجاجات كانت سلمية.

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وكانت السلطات اعتقلت كل من عادل ابن الصغير، وعبد الله صبوط، وحمزة مهاجر، وبوشعيب الحلو، ورضوان الزراعي، بعد مداهمات ليلية لمنازلهم، في بداية شهر أبريل الماضي، على خلفية احتجاجات ساكنة كريان “البرادعة” بالمحمدية، ضد انقطاع الكهرباء، وسوء الأوضاع، لتتم متابعتهم جميعا، بتهمة “التجمهر والإخلال بالنظام العام”.