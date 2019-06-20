معارضو السيسي يطلقون أغنية “رسمية” لـ”الكاف”.. يرغبون في “فضحه” في البطولة القارية – فيديو

أطلقت حملة “اطمن أنت مش لوحدك” في مصر، أغنية تحت اسم “الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية.. يا سامع كلامنا يا الله”، والتي تدعو الشعب المصري إلى استغلال البطولة الإفريقية للتعبير عن رفضه حكم السيسي، وتسليط الضوء على ما يعتبره انتهاكات في حق الشعب المصري.

وتدعو حملة “اطمن أنت مش لوحدك”، التي أطلقها الإعلامي المصري معتز مطر، في فبراير الماضي، إلى استغلال بطولة كأس أمم إفريقيا، لتعبير المصرين عن مطالبهم، وإيصال صوتهم إلى العالم، كون البطولة تحظى بمتابعة عالمية من وكالات أنباء، ومحطات فضائية، ومواقع عالمية.

وأطلق الإعلامي المعارض، معتز مطر، حملة “اطمن أنت مش لوحدك” بهدف طمأنة مناصري الثورة في مصر بأنهم الأغلبية، وذلك عبر إطلاق الصفارات، وقرع الأواني، في ساعة محددة من مساء كل أربعاء، بالإضافة إلى الكتابة على النقود، والجدران، وقد انضم إليه بعض المشاهير المعارضين.

وفي السياق نفسه، قالت الصفحة الرسمية لحملة أخرى بعنوان “انزل شجع مصر” إنها أرسلت خطابات إلى اتحادات الكرة المعنية بالبطولة، لإحاطتها بالوضع، إضافة إلى قائمة بأسماء المعتقلين من مشجعي كرة القدم.