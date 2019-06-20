افتتاح معرض استعادي لسوزان حجاب | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 27/ 06/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: المعمل، القدس Advertisements يكشف المعرض مسيرة الفنانة سوزان حجاب في العقود الأربعة الأخيرة، مع التركيز بشكل رئيسي على أعمالها بألوان الباستيل على الورق. يجمع المعرض أكثر من 50 عملًا من بداية الثمانينيات بعد عودتها من بيروت إلى فرانكفورت وحتى يومنا هذا. المعرض بدعم من مؤسسة عبد المحسن قطان عبر منحة "مشروع الفنون البصرية: نماء واستدامة" الممولة من السويد. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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