الحوثيون يعلنون استهداف مطار جنوب غربي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، الخميس، أنها استهدفت مطار جيزان جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة من طراز قاصف. وأشار بيان صادر عن الجماعة، أن "الهجمات استهدفت مرابض طائرات من دون طيار وأهداف عسكرية أخرى في المطار".

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