الأمم المتحدة تعلق على إسقاط إيران للطائرة الأميركية

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قلق من إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة ويحث كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأورد المتحدث، ستيفان دوجاريك، في إفادة للصحفيين "من المهم أن تتحلى كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج الموقف".
وتصاعد التوتر، مساء الخميس، بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تبحث واشنطن ردا "قويا" على إسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعليقه على سؤال، فيما إذا كانت أميركا ستضرب إيران ردا على إسقاط الطائرة، بالقول: "ستعرفون قريبا".
وتصاعد التوتر، مساء الخميس، بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تبحث واشنطن ردا "قويا" على إسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعليقه على سؤال، فيما إذا كانت أميركا ستضرب إيران ردا على إسقاط الطائرة، بالقول: "ستعرفون قريبا".
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