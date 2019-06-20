الأمم المتحدة تعلق على إسقاط إيران للطائرة الأميركية

وأورد المتحدث، ستيفان دوجاريك، في إفادة للصحفيين "من المهم أن تتحلى كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج الموقف".

وتصاعد التوتر، مساء الخميس، بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تبحث واشنطن ردا "قويا" على إسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعليقه على سؤال، فيما إذا كانت أميركا ستضرب إيران ردا على إسقاط الطائرة، بالقول: "ستعرفون قريبا".