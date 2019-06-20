رسمياً.. مهمة جديدة لراؤول في ريال مدريد

وسيقود راؤول فريق الشباب، بعد تصعيده من مرحلة الناشئين بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لناديه الإسباني منذ قليل بالموسم المقبل 2019/2020.
ومثل المهاجم الأسطوري الميرينجي لمدة 16 موسم متتالي، ونجح خلالهم في الفوز بثلاث بطولات أوروبية، ولقبين لكأس العالم للأندية بالإضافة إلى بطولة للسوبر الأوروبي.
بينما على الصعيد المحلي، استطاع راؤول الفوز بـ6 ألقاب للدوري و4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني.
ومثل المهاجم الأسطوري الميرينجي لمدة 16 موسم متتالي، ونجح خلالهم في الفوز بثلاث بطولات أوروبية، ولقبين لكأس العالم للأندية بالإضافة إلى بطولة للسوبر الأوروبي.
بينما على الصعيد المحلي، استطاع راؤول الفوز بـ6 ألقاب للدوري و4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني.
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