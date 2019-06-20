رسمياً.. برشلونة يضم مدافعاً جديداً

2019-06-20 | 19:36
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أعلن نادي برشلونة عن ضم صفقة دفاعية جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي قادمًا من صفوف فريق بريدا المنافس في بطولة الدوري الهولندي.
وانتقل الهولندي بحسب ما ذكر الموقع لمدة عامين، مع وضع بند في عقده بقيمة 100 مليون يورو لفسخ التعاقد.
ويبلغ "فان بينين" من العمر 20 عامًا فقط، وقد اجتاز جميع الفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع على العقد في حضور "بيب سيجورا" المدير الرياضي للنادي.
الجدير بالذكر أن اللاعب سبق له وأن ارتدى قميص إيندهوفن، وكانت بدايته من خلال نادي فيليم.
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