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فيروس غامض يهاجم لاعبي نيجيريا قبل أمم إفريقيا

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2019-06-20 | 19:16

فيروس غامض يهاجم لاعبي نيجيريا قبل أمم إفريقيا

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كشفت صحيفة "The Nation" النيجيرية، عن أزمة تعرض لها لاعبي منتخب النسور في بداية معسكرهم في مصر استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وذكرت الصحيفة، أن "هناك 10 لاعبين كانوا يعانون من فيروس غامض، بعد وصولهم إلى محافظة الإسماعيلية يوم الأحد الماضي للتجهيز لمشاركتهم في المسابقة".

ولكن مصدر في منتخب نيجيريا قد وضح الأمر في تصريحات صحفية: "ليس هناك ما يدعو للقلق حقًا، لأن كل شيء على ما يرام في معسكرنا".


وأضاف: "قد أصيب اللاعبون وجميع المسئولين تقريبًا بالبرد بعد المباراة الودية ضد زيمبابوي، ولكنهم حصول على متابعة طبية فورية ودقيقة وعادوا للتدريبات".

وألتقى منتخب نيجيريا نظيره زيمبابوي يوم السبت الماضي على ملعب ستيفن كيشي في أسابا بولاية دلتا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويلعب النسور في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات غينيا، بوروندي ومدغشقر والتي تستضيف مبارياتها مدينة الاسكندرية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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