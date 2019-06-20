فيروس غامض يهاجم لاعبي نيجيريا قبل أمم إفريقيا

وذكرت الصحيفة، أن "هناك 10 لاعبين كانوا يعانون من فيروس غامض، بعد وصولهم إلى محافظة الإسماعيلية يوم الأحد الماضي للتجهيز لمشاركتهم في المسابقة".

ولكن مصدر في منتخب نيجيريا قد وضح الأمر في تصريحات صحفية: "ليس هناك ما يدعو للقلق حقًا، لأن كل شيء على ما يرام في معسكرنا".



وأضاف: "قد أصيب اللاعبون وجميع المسئولين تقريبًا بالبرد بعد المباراة الودية ضد زيمبابوي، ولكنهم حصول على متابعة طبية فورية ودقيقة وعادوا للتدريبات".

وألتقى منتخب نيجيريا نظيره زيمبابوي يوم السبت الماضي على ملعب ستيفن كيشي في أسابا بولاية دلتا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويلعب النسور في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات غينيا، بوروندي ومدغشقر والتي تستضيف مبارياتها مدينة الاسكندرية.

