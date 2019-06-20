الإعلام الرقمي يكشف عن حسابات السفراء العراقيين الاكثر متابعة في تويتر

وقال المركز في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "حساب السفير العذاري هو الحساب الوحيد الموثق من بين حسابات السفراء العراقيين، وهو متابع من قبل اكثر من 51 الف شخص، وهو الانشط بين السفراء في هذا المجال، وفاعل في مختلف القضايا خصوصا التي تتعلق بمهام عمله الدبلوماسي ومتابعة احوال الجالية والتواصل معهم على تويتر" .واضاف المركز، ان "حساب سفير العراق في هولندا هشام العلوي ياتي في المركز الثاني بعدد متابعين يبلغ قرابة الخمسة الاف متابع، في حين ياتي حساب سفيرة العراق في الاردن صفية السهيل بالمرتبة الثالثة بحوالي ثلاثة الاف متابع" .

واشار المركز الى ان "عدد متابعي حسابات بعض السفراء لايتناسب مع عدد المستخدمين المتفاعلين معه، وهو مؤشر على ان عدد ارقام المتابعين تقل اهميتها في حال فقدان الحساب للتفاعل المطلوب".



ودعا المركز بقية السفراء الى "تفعيل حساباتهم وتنشيطها على تويتر، والدخول في عصر الدبلوماسية الرقمية من اجل معرفة مايدور ومايتم نشره في هذه المنصة، وارسال رسائل ايجابية عن العراق في المنصات الرقمية، فضلا عن الاستجابة للرسائل والطلبات التي ترد لهم من قبل ابناء الجالية العراقية".