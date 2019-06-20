منتخب الكاميرون يهدد بعدم السفر إلى مصر للمشاركة في أمم إفريقيا

ويلعب الأسود ضمن فرق المجموعة السادسة والأخيرة في المسابقة القارية والتي تضم كلاً من غانا، بنين وغينيا بيساو.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز" الكاميرونية، أن "مشكلة الأزمة المالية بين اللاعبين واتحاد الكرة في بلادهم قد عادت من جديد للظهور، مثلما هو الحال قبل جميع المشاركة الدولية المهمة للكاميرون في بطولات كرة القدم".



واوضحت انه "حتى الآن، لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق عن قيمة المكافآت التي سيحصل عليها كل لاعب في البطولة، على الرغم من أن الحكومة الكاميرونية قد قررت بعد اجتماعها بالأمس باتحاد الكرة دفع 20 مليون فرانك (العملة المحلية) لكل لاعب، وهو ما رفضه اللاعبين".

وبينت أن "اللاعبين طالبوا بالحصول على 40 مليون فرانك على الأقل لكل لاعب، للموافقة على السفر إلى مصر والمشاركة في البطولة".

ومن المفترض أن يسافر أصحاب اللقب في عام 2017 بالنسخة الأخيرة من أمم إفريقيا إلى مدينة الإسماعيلية التي تحتضن مباريات المجموعة السادسة، ولكن حتى الآن سفرهم مهدد بسبب الطلبات المالية للاعبين.

