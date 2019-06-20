القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، عن إسقاط إيران لطائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني، على عكس ما ادعته طهران أنها كانت في أجوائها.
وقال الجنرال جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، للصحفيين بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون)، إن هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير المسؤول وقع في محيط ممرات جوية دولية معترف بها قانونيا معرضا حياة المدنيين لخطر محتمل.
وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني "في أي وقت خلال مهمتها"، مؤكدا أنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.
كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون مكذبا إيران: الطائرة أسقطت في الأجواء الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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