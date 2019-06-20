جوتيريس يبدي قلقه من إسقاط إيران "درون" أمريكية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الخميس، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع بعد إسقاط طهران لطائرة مسيرة أمريكية أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو.



وطالب جوتيريس جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج الموقف.

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وفي وقت سابق، ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا عاجلا للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، لبحث سبل الرد المناسب على الإرهاب الإيراني بعد إسقاط طائرة الاستطلاع بالقرب من مضيق هرمز.

وقال ترامب، ردا على سؤال أحد الصحفيين، خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، حول إمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية إلى طهران: "ستعرفون قريبًا".

كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.