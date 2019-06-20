مقتل 22 حوثيا في معارك شرسة بالضالع وتعز

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العين الإخبارية - عدنالخميس 2019/6/20 08:31 مساء بتوقيت أبوظبي
آلية تابعة للجيش اليمني - أرشيفية
أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل 22 حوثيا وإصابة 8 آخرين، في معارك بمحافظتي الضالع وتعز، جنوبي البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع “الخلل” و”الحمراء” شمالي منطقة مريس، وباغتتها بهجوم مفاجئ.
وأسفر الهجوم عن مقتل 10 من عناصر المليشيا، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.
وفي محافظة تعز، دحرت قوات الجيش الوطني مليشيا الحوثي من عدد من المواقع في الجبهة الشرقية، وحققت تقدما باتجاه دوار القصر والمناطق المحيطة والتشريفات.
وأسفرت المعارك عن مقتل 12 من عناصر المليشيات الانقلابية وتدمير آليات عسكرية.
كان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك طالب، الخميس، بدور أمريكي يضغط على "الحوثي"، من أجل تصحيح مسارات المساعدات في اليمن.
يذكر أن البرلمان العربي صنف، الأربعاء، مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وكلف رئيسه بإبلاغ هذا القرار لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات.
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