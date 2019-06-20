ترامب لا يستبعد الرد على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا يستبعد الرد على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة دون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو.

وأشار ترامب -في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو- إلى أنه لم يعلن بعد كيفية الرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة، وتابع قائلا إن الإيرانيين "ارتكبوا خطأ كبيرا جدا".





وكان ترامب ترأس، الخميس، اجتماعا عاجلا للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، لبحث سبل الرد المناسب على الإرهاب الإيراني بعد إسقاط طهران لطائرة استطلاع أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.



وقال ترامب، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين، حول إمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران: "ستعرفون قريبًا".

وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

