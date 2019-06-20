الان تتابع البحرين تستنكر إسقاط إيران “طائرة أمريكية”: عمل عدواني وتصعيد خطير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:51 م, 20 يونيو 2019 م التعليقات: 0 استنكرت الخارجية البحرينية بشدة قيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة أميركية في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمز. وقالت في بيان رسمي، إن إسقاط الطائرة الأميركية عمل عدواني وتصعيد خطير غير مبرر من قبل الحرس الثوري الإيراني يستهدف حرية الملاحة الدولية وأمن واستقرار المنطقة.

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