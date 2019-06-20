مسؤول أمريكي رفيع يؤكد أهمية الوقوف مع السعودية بصفتها شريكًا أمنيًا أساسيًا

أكد مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الخميس، على أهمية الوقوف مع المملكة العربية السعودية بصفتها شريكاً أمنياً رئيسياً .

وبحسب وكالة رويترز، فقد أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكًا أمنيًا رئيسيًا، وذلك ردًا على سؤال عن حكم أصدرته محكمة إنجليزية يقول إن بريطانيا خالفت القانون بالسماح ببعض صفقات مبيعات الأسلحة للسعودية.

وقال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية.

وأضاف: ”إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين، ويتوجب علينا الوقوف جنبًا إلى جنب مع شركائنا، خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا“.