الخارجية الأمريكية: من المهم توجيه رسالة دعم لحلفائنا في الخليج الآن

أكدت الخارجية الأمريكية، أن "من المهم توجيه رسالة دعم لحلفائنا في الخليج في هذا الوقت".

ويأتي هذا التصريح بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية من دون طيار في المياه الدولية اليوم.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران (أمس الأربعاء) كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية والبحث جار لتحديد مكان حطامها، وفق ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن إسقاط الطائرة المسيرة "هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي".

واعتبرت البنتاغون أنه "عمل استفزازي"، حسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأكد الجيش الأمريكي إسقاط الطائرة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، عقب تصريح سابق نفى به وجود طائرة بالمجال الجوي الإيراني.