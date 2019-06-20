ما هي خيارات أمريكا المحتملة للرد على أخطر تصعيد إيراني؟

دفعت عملية إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار في المياه الدولية، اليوم الخميس، بالتصعيد بين الولايات المتحدة

وإيران إلى مستوى متقدم.

وأعلن البنتاغون، اليوم، أن الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران (أمس الأربعاء) كانت على مسافة 17 ميلاً من

الأجواء الإيرانية والبحث جار لتحديد مكان حطامها، وفق ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن إسقاط الطائرة المسيرة "هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة

الأمريكية في المجال الجوي الدولي".

واعتبرت البنتاغون أنه "عمل استفزازي"، حسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأكد الجيش الأمريكي إسقاط الطائرة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، عقب تصريح سابق نفى به وجود طائرة

بالمجال الجوي الإيراني.

اجتماع

ولمناقشة التصعيد الإيراني الأخطر، منذ بداية الأزمة، عقد البيت الأبيض اجتماعا عاجلا لمناقشة الرد.

وتم الاجتماع، بحسب مصادر إعلامية، بحضور وزير الدفاع بالوكالة والوزير المرشح.

ووفق المصادر ذاتها، فقد خيَّمت على البيت الأبيض، اليوم، أجواء استثنائية.

مزيد من القوات

وفي أول تحرك عملي، ردا على التصعيد الإيراني الأخير، أرسلت واشنطن اليوم قطعا بحرية إلى موقع الطائرة

المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

وأكد مصادر إعلامية أن هناك حالة استنفار وأجواء مختلفة داخل البيت الأبيض.

وكانت واشنطن قد أرسلت، خلال الأسابيع الماضية، قوة عسكرية كبيرة إلى منطقة الخليج.

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خطأ كبير

من جهته، علق الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، على إسقاط إيران طائرة أمريكية من دون طيار في المياه الدولية.

وكتب ترمب، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم: إيران ارتكبت خطأ كبيرا جدا بإسقاط الطائرة الأميركية.

وأكد أن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.

الوضع خطير

في ذات السياق، أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن الوضع مع إيران خطير.

وقالت، في تعليق على إسقاط إيران طائرة أمريكية في المياه الدولية: الوضع خطير مع إيران لكن الولايات المتحدة

لا تريد الحرب.

ضربة محدودة

وحول ردة الفعل المحتملة، قال محللون إن توجيه ضربة أمريكية لإيران خيار وارد وبقوة.

وأضاف المحللون، لـ"الخليج 365"، أن التصعيد الإيراني الأخير وضع الرئيس الأمريكي في موقف حرج.

ولفت المحللون، إلى أن عدم توجيه ضربة سريعة، ولو محدودة، الليلة أو غدا، سيعد بمثابة نصر للسياسة

الإيرانية.

ووفقا للمحللين، فإن إيران تتوقع ضربة عسكرية قادمة، وهي تستعجلها من خلال رفع التصعيد إلى هذا المستوى،

لقدرتها، حاليا، على القيام ببعض المناورة، على حد تعبيرهم.