ارتفاع في سعر النفط عالميا بعد استهداف ايران لطائرة أمريكية

ارتفع سعر النفط عالميا الخميس بعد أن أعلنت إيران إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأميركية قرب مضيق هرمز الذي يشكل ممرا رئيسيا لشحنات النفط.
وتعززت أسعار النفط بعد أن أشار الاحتياطي الفدرالي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة قريبا، فيما انخفض الدولار وعائدات الخزينة الأميركية.
وبحسب المحلل نيل ويلسون في موقع "ماركتس.كوم" للتعاملات "إن إسقاط الطائرة "سيزيد ذلك من التوترات في المنطقة ويدعم أسعار النفط على المدى القصير".
وفي تعاملات الصباح المتأخرة سجل سعر برنت بحر الشمال في سوق لندن تسليم شهر آب/أغسطس ارتفاعا بمقدار 1.49 دولارا أو 2.4 في المئة ليصل إلى 63.31 دولارا للبرميل.
كما ارتفع نفط غرب تكساس المتوسط في سوق نيويورك تسليم تموز/يوليو بمقدار 1.49 دولارا للبرميل أو ما نسبته 2.8 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 55.25 دولارا.
وكان سعر النفط قد سجل انخفاضا طفيفا الأربعاء رغم أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاضا في المخزونات الأميركية ما يشير إلى زيادة الطلب، وأنباء عن أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وغيرها من الدول بقيادة روسيا وافقت على موعد لمناقشة اجراء مزيد من الخفض على الإنتاج.
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