ترامب يعلق على إسقاط إيران طائرة تجسس أمريكية

اعتبر الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن طهران ارتكبت ”خطأ جسيما“، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران إسقاط طائرة تجسس أمريكية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته الولايات المتحدة، قائلة إن الطائرة أسقطت في الأجواء الدولية.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”إن إيران ارتكبت خطأ جسيما“.