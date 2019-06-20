رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الوضع مع إيران خطير

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن الوضع مع إيران خطير.

وقالت، في تعليق على إسقاط إيران طائرة أمريكية في المياه الدولية اليوم الخميس، حزيران 20، 2019: الوضع

خطير مع إيران لكن الولايات المتحدة لا تريد الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي ترمب، قال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، حزيران 20، 2019:

إيران ارتكبت خطأ كبيرا جدا بإسقاط الطائرة الأميركية.

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وأكد أن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.

وفي وقت سابق أرسلت واشنطن قطعا بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

وأكد مصادر إعلامية أن هناك حالة استنفار وأجواء مختلفة داخل البيت الأبيض الذي يضم اجتماعات مهما في

الاثناء.