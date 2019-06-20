أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن الوضع مع إيران خطير.
وقالت، في تعليق على إسقاط إيران طائرة أمريكية في المياه الدولية اليوم الخميس، حزيران 20، 2019: الوضع
خطير مع إيران لكن الولايات المتحدة لا تريد الحرب.
وكان الرئيس الأمريكي ترمب، قال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، حزيران 20، 2019:
إيران ارتكبت خطأ كبيرا جدا بإسقاط الطائرة الأميركية.
وأكد أن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.
وفي وقت سابق أرسلت واشنطن قطعا بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.
وأكد مصادر إعلامية أن هناك حالة استنفار وأجواء مختلفة داخل البيت الأبيض الذي يضم اجتماعات مهما في
الاثناء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الوضع مع إيران خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.