محلل خليجي: اليمن والعراق وسوريا ولبنان ابتليت بتدخلات إيران البغيضة

وذكر البشير في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ،تويتر، "وتحاول شعوبها جاهدة التخلص من هذا النفوذ السلبي الذي أضعف اقتصادها ودمر عمرانها وفرق وشتت شعوبها".
وأردف قائلاً "فالواجب علينا جميعا في الدول العربية الأخرى أن نفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم في تحقيق ذلك بكافة السبل".
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