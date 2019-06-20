محلل خليجي: اليمن والعراق وسوريا ولبنان ابتليت بتدخلات إيران البغيضة

قال المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، إن "العراق وسوريا ولبنان واليمن دول عربية شقيقة ابتلت بالنفوذ الإيراني البغيض".

وذكر البشير في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ،تويتر، "وتحاول شعوبها جاهدة التخلص من هذا النفوذ السلبي الذي أضعف اقتصادها ودمر عمرانها وفرق وشتت شعوبها".

وأردف قائلاً "فالواجب علينا جميعا في الدول العربية الأخرى أن نفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم في تحقيق ذلك بكافة السبل".