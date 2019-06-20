ترمب: القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات

علق الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، على إسقاط إيران طائرة أمريكية من دون طيار في المياه الدولية.

وكتب ترمب، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، حزيران 20، 2019: إيران ارتكبت خطأ كبيرا جدا بإسقاط الطائرة الأميركية.

وأكد أن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات.

أرسلت واشنطن اليوم الخميس، حزيران 20، 2019 قطعا بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

وأكد مصادر إعلامية أن هناك حالة استنفار وأجواء مختلفة داخل البيت الأبيض الذي يضم اجتماعات مهما في الاثناء.

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران (أمس الأربعاء) كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية والبحث جار لتحديد مكان حطامها، وفق ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن إسقاط الطائرة المسيرة "هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي".

واعتبرت البنتاغون أنه "عمل استفزازي"، حسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأكد الجيش الأمريكي إسقاط الطائرة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، عقب تصريح سابق نفى به وجود طائرة بالمجال الجوي الإيراني.