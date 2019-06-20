محلل سعودي: الحوثي ينفذ تعليمات إيران وسيلقي ما يستحقه

وضع المحلل السياسي السعودي احمد الشهري عدة تساؤلات بشأن استهداف مليشيات الحوثي في اليمن، للأراضي والمواقع الحيوية بالمملكة العربية السعودية. وقال الشهري على حسابه في تويتر:"كيف سيكون الرد على هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية؟". وقال "طهران لا يمكن مطلقاً أن تستهدف الرياض لأنها تعلم يقيناً أن الرد سيكون صاعقاً ومزلزلاً". وأضاف " الحوثي ينفذ تعليمات إيران وسيتلقى ما يستحق من التأديب الذي يليق بكل عميل وخائن لوطنه وعروبته".

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