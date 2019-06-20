اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة تهديدات إيران بعد إسقاط "مسيَّرة" أمريكية

يعقد البيت الأبيض، في الأثناء، اجتماعا لمناقشة الرد الأمريكي على تهديدات إيران.

ووفق مصادر إعلامية فإن الاجتماع بمشاركة وزير الدفاع بالوكالة ووزير الدفاع المرشح.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران (أمس الأربعاء) كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية والبحث جار لتحديد مكان حطامها، وفق ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن إسقاط الطائرة المسيرة "هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي".

واعتبرت البنتاغون أنه "عمل استفزازي"، حسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأكد الجيش الأمريكي إسقاط الطائرة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، عقب تصريح سابق نفى به وجود طائرة بالمجال الجوي الإيراني.