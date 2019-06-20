كوغلين: إيران تكثف نشاطها لبناء شبكة إرهابية في أوربا

أكد كاتب بريطاني بارز أن إيران تكثف نشاطها لبناء شبكة إرهابية بأوروبا مع تزايد الضغوط الاقتصادية

والسياسية التي يتعرض لها النظام نتيجة للعقوبات الأمريكية.

جاء ذلك في مقال للكاتب البريطاني، كون كوغلين (محرر الدفاع بصحيفة تليجراف)، في الموقع الإلكتروني

لمركز "جيتستون" الأمريكي للدراسات.

وبين كوغلين أنه في حين يواصل المسؤولون الأمريكيون التحقيق بشأن ضلوع إيران في سلسلة من الهجمات التي

استهدفت عددًا من ناقلات النفط العاملة في الخليج، كشف خبراء بمكافحة الإرهاب عن أدلة جديدة تفيد بأن إيران

تعمل أيضًا بجد على تطوير البنية الأساسية الإرهابية لما يتجاوز حدود الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية قلقون بصفة خاصة حيال الأنشطة الإيرانية في أوروبا، إذ رصدوا

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زيادة مؤخرًا في الأنشطة الإرهابية التي ترعاها طهران.

وقال كوغلين إن إيران تريد استخدام أوروبا كتهديد جديد تنفذ من خلاله عملياتها الإرهابية، كما حدث عام 2012

عندما نفذت خلية إرهابية تابعة لحزب الله هجومًا بالقنابل على حافلة سياحية في بلغاريا، مما أسفر عن مقتل 6

أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وأشار إلى أن الأدلة التي قدمها مسؤولو الأمن البلغاريون لاحقًا للاتحاد الأوروبي أظهرت أن إرهابيين اثنين تابعين

لحزب الله موجودين في لبنان كانا مسؤولين عن الهجوم، مما أسفر عن اتخاذ الاتحاد خطوة غير مسبوقة بتصنيف

الذراع العسكري للمليشيا منظمة إرهابية رسميًا (يوليو/تموز 2013).