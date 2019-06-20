الجبير: فاض الكيل من قطر وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معا

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، أنه لا حوار مع دولة قطر ما لم تغير من سلوكها.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حزيران 20، 2019: نطلب من قطر وقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وتابع: فاض الكيل من قطر وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معا.

ولفت الجبير إلى أن العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقتها بقطر، قبل عامين، لدعم الأخيرة تنظيمات وشخصيات إرهابية وتدخلها في شئون بلدان أخرى.