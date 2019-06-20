أكد وزير الدولة للشئون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، أنه لا حوار مع دولة قطر ما لم تغير من سلوكها.
وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حزيران 20، 2019: نطلب من قطر وقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وتابع: فاض الكيل من قطر وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معا.
ولفت الجبير إلى أن العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقتها بقطر، قبل عامين، لدعم الأخيرة تنظيمات وشخصيات إرهابية وتدخلها في شئون بلدان أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: فاض الكيل من قطر وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.