شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدعو الولايات المتحدة إلى تصحيح مسار المساعدات لليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيام بدورها في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

وأكد خلال لقائه اليوم (الخميس) في عدن السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل، إن الولايات المتحدة تعد أحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام في اليمن ومن أكبر المانحين، ويقع عليها دور كبير في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، أن حكومة بلاده لا تريد إيقاف المساعدات بل تريد المزيد من الضغط على الانقلابيين الحوثيين من أجل توزيع المساعدات وفقاً للمعايير الإنسانية، في إشارة منه إلى التحذير الذي أطلقه برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بشأن احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع.

وجدد عبد الملك وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد على أن الطريق الوحيد لمساعدة اليمن يتمثل في دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية التي تعمل من أجل استعادة الثقة بالدولة، وتوفير الخدمات للمواطنين اليمنيين.