شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمريكي: حطام الطائرة المسيرة موجود بالمياه الدولية وليس في مياه إيران الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال مسؤول أمريكي لوكالة أنباء رويترز، إن موقع حطام طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز، وإن قطعاً بحرية أمريكية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة.

ولم يعلق الجيش الأمريكي بعد على موقع حطام الطائرة المسيرة (إم.كيو-4سي ترايتون) التابعة للبحرية الأمريكية.

لكن إذا تأكد موقع حطام الطائرة المسيرة فسيكون ذلك دليلاً مادياً يلقي بظلال من الشك على رواية إيران التي أفادت فيها بأنها أسقطت الطائرة المسيرة في إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد، بصاروخ (خرداد 3) المحلي.