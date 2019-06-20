شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: 151 حكماً بالسجن مدى الحياة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أنقرة) قضت محكمة تركية اليوم (الخميس) بالسجن مدى الحياة بحق 151 شخصاً، في أبرز المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب التي جرت العام 2016، وفق ما أفادت وكالة «دي إتش إيه» الخاصة.

قضت محكمة تركية اليوم (الخميس) بالسجن مدى الحياة بحق 151 شخصاً، في أبرز المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب التي جرت العام 2016، وفق ما أفادت وكالة «دي إتش إيه» الخاصة.

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