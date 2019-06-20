شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: إيران ارتكبت خطأ جسيماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، أن إيران ارتكبت «خطأ جسيماً» بعيد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات الإيرانية استهدفت وأسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، أن إيران ارتكبت «خطأ جسيماً» بعيد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات الإيرانية استهدفت وأسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية. وكتب ترمب في تغريدة مقتضبة: «إيران ارتكبت خطأ جسيماً!»



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