10 آلاف كوري شمالي يستقبلون الرئيس الصيني بالورود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

استقبل الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون الرئيس الصيني شي جين بينج في بيونج يانج أمس بمراسم استقبال حافلة، حيث بدأ الرئيس الصيني أول زيارة له لكوريا الشمالية بصفته رئيسا للصين.

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واصطف نحو 10 آلاف شخص على طريق مطار بيونج يانج سونان وهم يحملون الورود ويرددون شعارات لدى وصول الوفد الصيني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

واستقبل كيم وقرينته ري سول جو بشي الرئيس الصيني وقرينته بينج ليوان لدى وصولهما إلى المطار. وجرى إطلاق نيران المدفعية ترحيبا بالضيف.

واصطف مئات الآلاف من المواطنين على الطريق بين المطار ووسط بيونج يانج، ولوحوا بالأعلام والورود ورددوا شعارات.