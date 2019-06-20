ألمانيا: تهديد الساسة محاولات دنيئة للترهيب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لمزيد من الدعم لأي ساسة واجهوا تهديدات في مدن أو محليات، بعد مقتل فالتر لوبكه حاكم مقاطعة كاسل. وقال ماس «التهديدات بالقتل ضد ساسة محليين تعد محاولات دنيئة للترهيب، كلما زادت عمليات تحريض مثيرة للاشمئزاز، توجب علينا دعم جميع من يعملون فى مجال السياسة المحلية بشكل أكثر حزما». وتابع ماس أن الديمقراطية تحيا من عمل كثير من الساسة والموظفين المحليين الشجعان، وقال «إنكم بحاجة لاحترامنا ودعمنا دائما، وفي هذه الأيام بصفة خاصة».



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