هدية سعودية للجزائر وتشاد.. وزيارة للمشاريع الإنسانية في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وصل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز إلى بيروت في زيارة تفقدية للقاء مسؤولي وممثلي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في لبنان، لبحث المشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز لصالح اللاجئين السوريين هناك، ولمعرفة احتياجاتهم الإنسانية.

والتقى وفد المركز خلال الزيارة بمفتي منطقة عكار بشمال لبنان الشيخ زيد محمد بكار، لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، حيث أشاد بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة ودوره في خدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم وبالأخص لبنان.

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في المقابل، سلم المركز أمس 350 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز العميريني، و مدير مكتب البرنامج رومان سيروا، وممثلي وزارة المالية وفريق المركز، وتعد الشحنة جزءا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الجزائر.

وسلم المركز 80 طنا من التمور هدية لتشاد، بحضور وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني التشادية عرجون خليل جلال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد جميل عبدالرحمن ششه، وممثلي وزارة المالية السعودية وفريق المركز، وذلك في مقر وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني بالعاصمة إنجامينا، ووقعت وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني التشادية على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2,340 كرتونا من التمور للأسر المتضررة والنازحة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر بمحافظة تعز، و665 كرتونا من التمور للأسر المتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة في اليمن.