الانقلابيون يحولون سلة غذاء اليمن إلى حقل ألغام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني من انتزاع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية حرض شمال محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة انتزاع أكثر من ألفي لغم أرضي وعبوة ناسفة من مزارع الخضراء والنسيم بمديرية حرض، حسب ما ذكر مكتب «مسام» الإعلامي أمس الأول، تنوعت بين الفردية والمدرعة، بالإضافة إلى القذائف المتفجرة والعبوات الناسفة. كما زرعت الميليشيات قبل دحرها من المزارع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل هستيري، في محاولة فاشلة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني.

وحولت ميليشيات الحوثي سهول ووديان تهامة التي يطلق عليها اسم «سلة اليمن الغذائية» من حقول زراعية إلى حقول ألغام وموت لا يتوقف عن حصد أرواح الأبرياء من سكان السهل التهامي. وكشفت دراسة اقتصادية أعدها خبراء دوليون أن ألغام ميليشيات الحوثي التي زرعتها في سهل تهامة تسببت في انخفاض المساحة المزروعة بنسبة 38% خلال العام الماضي، وفقدان الآلاف من السكان لمصدر عيشهم.

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وكان وزير الإعلام معمر الإرياني دعا المجتمع الدولي إلى محاسبة ميليشيات الحوثي الانقلابية لزراعتها ملايين الألغام الأرضية التي تسببت في سقوط مئات الضحايا بين المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وطالب في مقال نشره موقع ديفينس بوست الأمريكي بمحاسبة الحوثيين على هذا الانتهاك الواضح للقانون اليمني والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.

من جهتها أفشلت قوات الجيش الوطني المسنودة بالتحالف العربي أمس محاولة تسلل حوثي باتجاه قطع الطريق الاستراتيجي، طريق هيجة العبد جنوب غرب تعز، وتم دحر الحوثيين مخلفين خسائر في العتاد والأرواح.

وفي السياق انفجر مستودع أسلحة تابع لميليشيات الحوثي في أحد الأحياء بمدينة الحديدة غرب البلاد. وذكر مصدر عسكري أن حريقا اندلع في سوق الحلقة للخضار بمدينة الحديدة جراء انفجار غامض في أحد مخازن ميليشيات الحوثيين، وصاحبت انفجارات قوية الحريق.

مشاهدات يمنية