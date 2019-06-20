هوك يناقش مع دول المنطقة ردع إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توجه الممثل الأمريكي الخاص بإيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية براين هوك إلى الشرق الأوسط، خلال جولة تشهد اجتماعات ثنائية في السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، ومملكة البحرين.

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وسيناقش هوك العدوان الإيراني الإقليمي، بما في ذلك هجماتها الأخيرة على ناقلتي نفط في خليج عمان، وسيشارك أيضا معلومات استخبارتية أمريكية إضافية حول مجموهة التهديدات النشطة التي تشكلها إيران في المنطقة.

وأشار هوك إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها في المنطقة لحماية حرية الملاحة وردع التهديدات الإيرانية للتجارة والشحن الدولي. وسيتوجه بعد ذلك الممثل الخاص هوك إلى أوروبا في الـ27 من شهر يونيو الحالي لإجراء مشاورات في باريس، مع مسؤولي بريطانيا وألمانيا وفرنسا لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني.

هوك.. قانوني يتولى ملف إيران