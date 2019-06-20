هوك يناقش مع دول المنطقة ردع إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توجه الممثل الأمريكي الخاص بإيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية براين هوك إلى الشرق الأوسط، خلال جولة تشهد اجتماعات ثنائية في السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، ومملكة البحرين.
وسيناقش هوك العدوان الإيراني الإقليمي، بما في ذلك هجماتها الأخيرة على ناقلتي نفط في خليج عمان، وسيشارك أيضا معلومات استخبارتية أمريكية إضافية حول مجموهة التهديدات النشطة التي تشكلها إيران في المنطقة.
وأشار هوك إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها في المنطقة لحماية حرية الملاحة وردع التهديدات الإيرانية للتجارة والشحن الدولي. وسيتوجه بعد ذلك الممثل الخاص هوك إلى أوروبا في الـ27 من شهر يونيو الحالي لإجراء مشاورات في باريس، مع مسؤولي بريطانيا وألمانيا وفرنسا لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني.
هوك.. قانوني يتولى ملف إيران
- الممثل الأمريكي الخاص بإيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية
- شغل منصب مدير فريق تخطيط السياسات من 2017 إلى 2018
- أدار شركة استشارات استراتيجية دولية مقرها العاصمة واشنطن من 2009 إلى 2017
- شغل عددا من المناصب العليا في إدارة بوش
- مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية
- كبير مستشاري سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
- المساعد الخاص لرئيس السياسات في مكتب كبير موظفي البيت الأبيض
- مستشار في مكتب السياسات القانونية بوزارة العدل
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