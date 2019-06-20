مهاتير: لا دليل على إسقاط روسيا للطائرة الماليزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إنه «ليس هناك دليل على أن روسيا هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا عام 2014».
ووجه فريق التحقيق الدولي في حادث تحطم الطائرة اتهامات بالقتل ضد 3 روسيين وأوكراني، وقال إنهم يتحملون مسؤولية إسقاط الطائرة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مهاتير القول أمس للصحفيين «لا أعتقد أن أي سياسي غبي لدرجة أن يتصرف على هذا النحو»، مضيفا «لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح على الإطلاق».
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