التحالف: الحوثيون اعترفوا باستهداف «تحلية الشقيق» وسنردعهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توعد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بردع الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، مؤكدا أن اعترافهم باستهداف المدنيين السعوديين، وإرسال صاروخ على أحد الأعيان المدنية في الشقيق جريمة حرب سيحاسبون عليها.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة الـ22: 23 من مساء أمس الأول سقط مقذوف معاد حوثي بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات ولله الحمد.

وأوضح أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي استخدم، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ «كروز» - على حد زعمها - مما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضا حصول هذه الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وشدد المالكي على أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذا لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي»، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.