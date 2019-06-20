تركيا تسجن 141 مدى الحياة بداعي الانقلاب على إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت محكمة تركية أمس 141 حكما بالسجن مدة الحياة، بحق 17 من كبار المسؤولين العسكريين السابقين، في واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016. وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» بأن وقائع المحاكمة التي شملت 224 مشتبها بهم، جرت في محكمة بسجن سينكان في أنقرة وبدأت عام 2017.

وتدرج لائحة الاتهام المؤلفة من 2581 صفحة، التهم الموجهة للمشتبه بهم، والتي تشمل انتهاك الدستور، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وقتل 251 مواطنا، بحسب «الأناضول». وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أبريل الماضي أن هناك أكثر من 20 ألف معتقل في السجون التركية متهمون بالارتباط بمحاولة الانقلاب.