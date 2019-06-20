السيسى يلتقى رئيس "الشيوخ الرومانى"ويؤكد: الإرهاب يهدد استقرار العالم

كتب محمد الجالى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الخميس، مع كالين بوبيسكو تيريتشانو رئيس مجلس الشيوخ الروماني، وذلك بمقر البرلمان فى بوخارست.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الشيوخ الروماني رحب بالرئيس السيسى، منوهاً إلى عمق الروابط التى تجمع الشعبين المصرى والرومانى، ومشيداً بما شهدته العلاقات الثنائية من طفرة خلال الفترة الأخيرة من خلال الزيارات عالية المستوى المتبادلة، معربا عن تطلعه لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. وأوضح رئيس مجلس الشيوخ الرومانى ، حرص...

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