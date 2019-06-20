تعرف على تنسق كليات الطب والصيدلة والهندسة في الجامعات الخاصة والأهلية للعام الحالي 2019/2020

الموجز

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعه ظهر اليوم الخميس، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة.

وأعلن المجلس الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، وجاءت: الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90 %، كلية الهندسة 80%، وكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%.

فيما جاء الحد الأدنى لكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

وقرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى.

فى بداية الاجتماع تقدم الوزير باسم المجلس والقيادات الجامعية بخالص العزاء للدكتور محمد حسن عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى وفاة نجله.

ووجه الوزير التهنئة للدكتور جمال سامى على توليه رئاسة جامعة 6 أكتوبر، والدكتور محمد خيرى كقائم بعمل رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى.

ورحب الوزير بالممثلين الجدد للوزير بالجامعات الخاصة والآهلية الذين صدر لهم قرارا وزاريا بالتعيين فى هذا المنصب لمدة عام.

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ووجه الوزير بضرورة التعاون مع ممثلى الوزير بالجامعات الخاصة والأهلية بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التعليم العالى، وتنفيذ قرارات المجلس، ومتابعتها، وإعداد تقارير دورية تساهم فى دعم منظومة التعليم العالى.

كما اطمأن الوزير، على انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الخاصة، واستعداد الجامعات وخططها المستقبلية لبدء العام الدراسى القادم فى ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لها .

وأكد الوزير على ضرورة التحول الرقمى للجامعات الخاصة وتحويلها لجامعات ذكية فى إطار تقديم خدمات تعليمية متميزة خلال عامين على الأكثر، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها الثقافية والرياضية والفنية لطلاب الجامعات الخاصة، والإعلان عنها خلال فترة إجازة آخر العام؛ لتشجيع الطلاب على المشاركة فيها.

وطالب الوزير بضرورة الترويج والتسويق للجامعات الخاصة وبرامجها التعليمية بالخارج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج للترويج لبرامجها.

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كما وجه الوزير بتشجيع الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامجى اللغة الصينية وآدابها والدراما والمسرح بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية فى مصر بداية من العام الجامعى 2019/2020 على أن يحدد لكل قسم 100 فى كل برنامج وفقاً للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بالكلية.

ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولى بجامعة سيناء إلى كلية إدارة الأعمال، كما وافق المجلس أيضاً على زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتكون 250 طالبا بدلا من 150 طالبا بدءًا من العام الجامعى 2019/2020.

وافق المجلس على مذكرات التفاهم المقرر توقيعها بين بعض الجامعات الخاصة والجامعات الدولية، وهي: جامعة الأهرام الكندية، وجامعتى أوشن كاونتى وكيين بنيو جيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة مصر الدولية وكل من جامعة سان انطونيو الكاثوليكية فى مورسيا بإسبانيا، وكلية برست لإدارة الأعمال بفرنسا.