ترند الموجز| مصر تصفع أردوغان.. وموعد مباراة مصر وزيمبابوي.. وتردد قناة ’’تايم سبورت‘‘ الناقلة لمباريات البطولة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، القصة الكاملة.. تفاصيل تصريحات أردوغان السافرة.. ورد شديد اللهجة من مصر.. وأول تحرك قضائي.. وصفعة مصرية لاقتصاد تركيا، وموعد مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.. والقنوات المجانية الناقلة وترددها.. والتشكيل المتوقع، والتردد الأرضي لقناة ’’تايم سبورت‘‘ الناقلة لمباريات أمم إفريقيا.. وأسهل وأرخص الطرق لاستقبال بثها.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

القصة الكاملة.. تفاصيل تصريحات أردوغان السافرة.. ورد شديد اللهجة من مصر.. وأول تحرك قضائي.. وصفعة مصرية لاقتصاد تركيا

أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غضب الشعب المصري بعد تصريحاته المستفزة، والتي تدخّل خلالها بشكل سافر في شأن وفاة المعزول محمد مرسي، من خلال إدعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية المصرية للرد عليه بحزم، فضلا عن تحريك أول دعوى قضائية ضده أمام القضاء المصري، بجانب تدشين حملة لمقاطعة المنتجات التركية.

تصريحات أردوغان تشعل الغضب

بداية الأزمة، عندما تجاوز أردوغان حدوده، وعلق بشكل سافر على وفاة المعزول، قائلا خلال تجمع انتخابي في إسطنبول: "في قاعة المحكمة، كان يتخبط مرسي على الأرض لمدة 20 دقيقة.. ولم تقم السلطات بشيء لمساعدته.. لقد قتل ولم يمت لأسباب طبيعية".

وأكد الرئيس التركي أنه سيقوم "بكل ما هو ممكن" لإحالة المسؤولين المصريين "أمام المحاكم الدولية"، بحسب تعبيره.

رد شديد اللهجة من الخارجية

من جانبها أصدرت الخارجبة المصرية، الخميس، بيانا شديد اللهجة يدين تصريحات الرئيس التركي.

وقال البيان: "اتصالاً بالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي "أردوغان" يوم 19 يونيو الجاري والتي تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال إدعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر، أعرب وزير الخارجية السيد سامح شكري عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكداً على استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا".

وأكد شكري أن الأمر بات مكشوفاً يوماً بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية علي تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصراً نحو اختلاق المشاكل، مشدّداً على أن مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وازهاق أرواح الأبرياء؛ فضلاً عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية أن هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة، مشدداً على أن تلك التصريحات تنطوي على إفتراء واضح لا يعدو كونه مصدراً للتندُر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق.

أول تحرك قضائي ضد أردوغان

وفي سياق متصل، قدم طارق محمود المحامي، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي، أمام القضاء المصري، باعتباره داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، حددت محكمة إسكندرية الإبتدائية، جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى، التى قيدت برقم 788 لسنة 2019، ضد رئيس تركيا، وذلك أمام الدائرة الأولى مستعجل، برئاسة المستشار محمود القاضي.

وقال المحامي فى دعواه، إن أردوغان يعد من القيادات الأولى للتنظيم الدولى الإرهابى الإخوانى ويحتل مرتبة متقدمة فيه وأنه المسئول عن العمليات الأرهابية التى حدثت فى مصر وتستهدف المواطنين المصريين لإيوائه لقيادات الإخوان الإرهابية فى تركيا بأوامر شخصية منه ودعمهم لوجيستيا وماديا للتآمر والتخطيط على ارتكاب العمليات الإرهابية، التى تحدث فى مصر، وأن جهاز المخابرات التركى وبأوامر منه يدعم القيادات الإخوانية الإرهابية لارتكاب تلك العمليات الحقيرة.

وطالب محمود فى دعواه، بإصدار حكم مستعجل باعتبار أردوغان رئيس تركيا داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية واعتباره مسئولا عن العمليات الإرهابية التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة منه والتى أسقطت شهداء ومصابين.

حملة مصرية لمقاطعة المنتجات التركية ومقاضاة أردوغان دوليا

أطلقت أحزاب مصرية حملة لمقاطعة المنتجات التركية، لتوجيه صفعة للاقتصاد التركي، ومقاضاة أردوغان دوليا.

ودشن حزب المصريين الأحرار، حملة "دافع عن بلدك"، لمطالبة الشعب المصري في أرجاء العالم بمقاطعة كل المنتجات والسلع والشركات التركية، بعد تزايد عداء القيادة التركية تجاه مصر وشعبها، كما طالب بمقاضاة أردوغان دوليًا.

ودعا الحزب في بيان صحفي الشعب المصري إلى التفاعل الجاد مع حملة المقاطعة لتكون رسالة شعبية إلى قيادة الدولة التركية، مشيرًا إلى أنه من منطلق وطني بات لزامًا علينا كمصريين مقاطعة المنتجات والشركات والسلع التركية كافة.

وأضاف الحزب أن "جموع المصريين يقدرون الشعب التركي الذي يتجرع المرارة من قمع قيادته الديكتاتورية، التي تتفنن في إيذائه، وإقحام بلادهم في معارك للدفاع عن الإرهاب وإغداق الأموال على جماعات إرهابية".

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موعد مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.. والقنوات المجانية الناقلة وترددها.. والتشكيل المتوقع

يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته، في دور المجموعات، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في العاشرة مساء الجمعة، أمام زيمبابوي، على ستاد القاهرة الدولي.

وحل المنتخب الوطني وصيفا في النسخة الماضية للبطولة، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين نظيفين.

ويحمل منتخب الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الافريقية، حيث يمتلك 7 بطولات، حققها أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

ويأمل الجهاز الفني لمصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، في تحقيق انتصار كبير يشكل دافعا للفراعنة لإحراز اللقب الثامن وتعزيز الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة.

ويلعب الفراعنة في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات زيمبابوي، الكونغو، وأوغندا.

ويواجه المنتخب الوطني، الكونغو، في الجولة الثانية، الأربعاء، 26 يونيو، العاشرة مساء، بعد ذلك سيلعب مع أوغندا في الجولة الثالثة، 30 يونيو، التاسعة مساء.

تشكيل الفراعنة المتوقع:

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الحارس: محمد الشناوي أو (أحمد الشناوي)

الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف

الوسط: طارق حامد، محمد النني، تريزيجيه، عبدالله السعيد، محمد صلاح

الهجوم: مروان محسن.

القنوات الناقلة وترددها:

تذاع المباريات عبر قنوات beIN SPORTS المشفرة

القنوات هي :

beIN Max 1 / 2 / 3 HD Arabia

تردد قنوات beIN SPORTS

beIN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11547 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11585 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11623 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11642 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 12475 V 27500

NileSat 7°W – 12264 H 27500

NileSat 7°W – 12245 V 27500

كما تذاع البطولة مجانا على قناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي عبر الحيز UHF 32

أيضا تذاع البطولة على قنوات مجانية على الأقمار الأجنبية الأوروبية

EuroSport 1 / 2 UK

Astra 28°E – 12148 H 27500

EuroSport 1 / 2 Portugal

Hispasat 30°W – 12399 H 27500

Hispasat 30°W – 12130 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12207 H 27500

Hispasat 30°W – 12437 H 27500

Arena Sport HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

Arena Sport HD

البلغارى 1.9 شرق

12380H30000

(رابط الخبر)

التردد الأرضي لقناة ’’تايم سبورت‘‘ الناقلة لمباريات أمم إفريقيا.. وأسهل وأرخص الطرق لاستقبال بثها (فيديو)

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، الجمعة 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من: الكونغو، أوغندا، زيمبابوي.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره زيمبابوي، في العاشرة مساء الجمعة في افتتاح البطولة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنقل قناة "تايم سبورت" المصرية، مباريات البطولة مجانا للشعب المصري، على التردد الأرضي.

تردد تايم سبورت

ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية، عبر حيز UHF 32، بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي، بمعادل ترميز 27500، علما بأن المباريات ستذاع على الأرضي فقط.

وتضم القناة الجديدة عدد من المحللين والمعلقين، وأبرزهم أحمد شوبير وسيف زاهر وحسن المستكاوي وأيمن يونس وطه إسماعيل وعماد متعب وحازم إمام، وحاتم بطيشة وأيمن الكاشف وعصام عبده ومحمد رمضان وطارق الأدور.

كيفية استقبال التردد

ويمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الجديد وسعره 474 جنيها، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث ستتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

فيديو يوضح خطوات استقبال التردد

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