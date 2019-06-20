امن الدولة أوقف 4 سوريين يشكلون عصابة تؤمن مستندات مزورة للعمل في لبنان

أوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، ضمن مناطق ​ساحل المتن الشمالي​، وبناء لإشارة ​النيابة العامة​ في جبل ​لبنان​ أربعة أشخاص من التابعية السورية وهم: (ز. م) و(خ. خ) و(ع. س) و(ع. ش) لإقدامهم على تأليف عصابة بهدف الإستحصال وتأمين مستندات رسمية سورية مزورة والعمل بموجبها في لبنان من دون وجه حق.

وضبطت في حوزتهم عددا منها يستعملونها في لبنان خلافا ل​قانون العمل​ اللبناني، وتم توقيفهم بجرم تأمين وتسهيل إستعمال مزور وإحالتهم جميعهم مع المحضر والمضبوطات أمام ​القضاء​ المختص.

وما زال التحريات جارية بحثا عن باقي المتورطين لتوقيفهم.