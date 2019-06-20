أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، ضمن مناطق ساحل المتن الشمالي، وبناء لإشارة النيابة العامة في جبل لبنان أربعة أشخاص من التابعية السورية وهم: (ز. م) و(خ. خ) و(ع. س) و(ع. ش) لإقدامهم على تأليف عصابة بهدف الإستحصال وتأمين مستندات رسمية سورية مزورة والعمل بموجبها في لبنان من دون وجه حق.
وضبطت في حوزتهم عددا منها يستعملونها في لبنان خلافا لقانون العمل اللبناني، وتم توقيفهم بجرم تأمين وتسهيل إستعمال مزور وإحالتهم جميعهم مع المحضر والمضبوطات أمام القضاء المختص.
وما زال التحريات جارية بحثا عن باقي المتورطين لتوقيفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة أوقف 4 سوريين يشكلون عصابة تؤمن مستندات مزورة للعمل في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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