أعلنت "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" في تل عمارة، تأثر لبنان بموجة حر شديدة بدءا من الاثنين المقبل، وتستمر الى يوم الجمعة الواقع في 28 حزيران الحالي، مشيرة الى أن درجات الحرارة يمكن ان تلامس عتبة الـ37 درجة في البقاع، و34 في المناطق الساحلية.
وطالب المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة ميشال افرام المزارعين بزيادة عدد الري وكمياته صباحا ومساء والامتناع عن الري في ساعات الظهر وعدم التعرض لاشعة الشمس في شكل مباشر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث العلمية: موجة حر في لبنان من بداية الأسبوع المقبل إلى نهايته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.