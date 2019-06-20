مصلحة الابحاث العلمية: موجة حر في لبنان من بداية الأسبوع المقبل إلى نهايته

أعلنت "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" في تل عمارة، تأثر ​لبنان​ بموجة حر شديدة بدءا من الاثنين المقبل، وتستمر الى يوم الجمعة الواقع في 28 حزيران الحالي، مشيرة الى أن ​درجات الحرارة​ يمكن ان تلامس عتبة الـ37 درجة في ​البقاع​، و34 في المناطق الساحلية.

وطالب المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة ​ميشال افرام​ ​المزارعين​ بزيادة عدد الري وكمياته صباحا ومساء والامتناع عن الري في ساعات الظهر وعدم التعرض لاشعة ​الشمس​ في شكل مباشر.