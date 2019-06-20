أسود: من يعتقد أن بإمكانه فرض أي أمر على رئيس بلدية منتخب واهم

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "من يعتقد أن بإمكانه فرض أي أمر على رئيس بلدية منتخب هو واهم"، مشددا على أن "لا سلطة ل​وزارة الداخلية​ عليه ولا لأي موظف في المحافظة وكل ما عليكم فعله هو التمني والقرار يعود له فقط. اما من يتسلح بتعاميم فليقرأ القوانين. هذا الضحيج لا معنى له".

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