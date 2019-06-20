فياض: نستطيع من الناحية القانونية ان نقر قطع حساب واحد

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض "اننا نستطيع من الناحية القانونية ان نقر قطع حساب واحد"، مشيراً الى أن "قطع الحساب هو الذي يقول كيف نفذت الموازنة من قبل الحكومة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فياض أنه "حتى نخدم القدرة على صحة الانفاق نحتاج الى كل قطوع الحساب الأخرى، ويجب تعزيز اجهزة الرقابة اولها ديوان المحاسبة".
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