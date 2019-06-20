فياض: نستطيع من الناحية القانونية ان نقر قطع حساب واحد

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ "اننا نستطيع من الناحية القانونية ان نقر قطع حساب واحد"، مشيراً الى أن "قطع الحساب هو الذي يقول كيف نفذت ​الموازنة​ من قبل ​الحكومة​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فياض أنه "حتى نخدم القدرة على صحة الانفاق نحتاج الى كل قطوع الحساب الأخرى، ويجب تعزيز اجهزة الرقابة اولها ​ديوان المحاسبة​".