أيوب: مطالب الأساتذة محقة ولكن مصلحة الطلاب فوق مصلحة أي أحد

أكد رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ "أننا كنا ننتظر عودة ​الطلاب​ الى الجامعة، ودخول الأساتذة الى القاعات هو رد الجميل الى الطلاب الذين وقفوا معنا لمدة 6 أسابيع"، مشددا على أنه " لا يمكن أن نترك الطلاب، فهم لديهم مصالح ويجب أن تتحقق وعلى رأسها انهاء العام الجامعي على الوقت، حتى ينطلقوا نحو ​المستقبل​".

ولفت أيوب في حديث تلفزيوني الى أن "مطالب الأساتذة محقة ولكن مصلحة الطلاب فوق مصلحة أي أحد، ويجب دائما أن نتظلع الى نصف الكوب الممتلئ"، مذكرا أن "إجتماعا حصل في مكتب وزير المال، وكان هناك إيجابيات كثيرة وقريبا جدا ستظهر، ستأخذ وقتا ولكن سنلمسها لمس اليد".

وأشار أيوب الى أن يعول على أن "الجامعة محط اهتمام كل الناس والقيميين على البلد، وخلال الإجتماع رأينا أن المجتمعين الذين يمثلون الجهات السياسية المختلفة أكدوا أنهم داخل البرلمان سيعملون لتحقيق كل الغايات المرجوة من الذي حصل".