لجنة المال اقرت في جلستها المسائية موازنة رئاسة الحكومة

اقرت لجنة المال والموازنة في الجلسة المسائية، موازنة رئاسة الحكومة والمؤسسات التابعة لها، مع تجميد بعض الاعتمادات، على ان تبحث موازنات مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة غدا الجمعة الساعة الخامسة ونصف.
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