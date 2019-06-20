اقرت ​لجنة المال والموازنة​ في الجلسة المسائية، موازنة ​رئاسة الحكومة​ والمؤسسات التابعة لها، مع تجميد بعض الاعتمادات، على ان تبحث موازنات ​مجلس الانماء والاعمار​ و​الهيئة العليا للاغاثة​ غدا الجمعة الساعة الخامسة ونصف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المال اقرت في جلستها المسائية موازنة رئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.