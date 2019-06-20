أكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لقناة "LBC" ان "هناك نوع من التفاهم مع ​الشيعة​ حول موصوع التملك والإستئجار في الحدت، منذ مشكلة ​تلة الوروار​ التي اشتراها شيعي ومن ثم باعها لمسيحي وهذا التفاهم يجنبنا الحزازيات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـ LBC: هناك تفاهم مع الشيعة حول موضوع الحدت لتجنب الحزازيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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