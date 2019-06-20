شدد وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ في حديث تلفزيوني على أن "وجود السائح السعودي يعزز ارتفاع المداخيل السياحية من خلال الصرف السياحي"، مشيرا الى أن "هذا السائح السعودي والإماراتي والكويتي والأردني والمصري يقدم مدخول أساسي للسياحة أما السائح الأوروبي فهو يأتي بأعداد كبيرة ويهمنا، لكن إذا قمنا بمقارنة المداخيل السياحية بين العربي والأوروبي فمدخول العربي أكبر بكثير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان: وجود السائح السعودي يعزز ارتفاع المداخيل السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.